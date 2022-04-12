СМИ сообщили о возможных проблемах с поставками сантехники
Перебои с поставками сантехники и трубопроводных соединительных элементов наблюдаются в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в торговых сетях.
Как сообщают собеседники издания, сложности возникают также с логистикой инструментов, инженерного оборудования, строительной химии. Магазины распродают запасы товаров со складов. Отмечается, что нехватка продукции может стать ощутимой в течение двух месяцев.
По данным «Коммерсанта», на проблемы с поставками повлияли ухудшение эпидобстановки в Китае и новые санкции против России.
Издание отмечает, что недостающие импортные компоненты планируют замещать российскими и китайскими товарами. Однако и здесь возможны сложности: большая часть необходимого для производства белого каолина закупалась в Луганске, а доставки из Китая затруднены из-за нехватки контейнеров и ковидных ограничений в Шанхае.
Тем не менее, Минпромторг не ожидает дефицита в сегменте керамической сантехники. По данным ведомства, Россия продолжает наращивать мощности по производству, в январе-феврале было выпущено 2,4 млн единиц продукции.
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