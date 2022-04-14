Матвиенко призвала привлечь малый и средний бизнес РФ к производству гвоздей
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала привлечь российский малый и средний бизнес к производству гвоздей. Об этом она заявила в ходе заседания Совфеда во время обсуждения вопроса импортозамещения.
Она призналась, что для нее стало открытием, что в России нет производства гвоздей, поэтому они импортируются в страну.
«Это мелкий пример, сколько того, что мы могли бы делать сами и не делаем», - заметила политик.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что весь товар в России либо импортный, либо квази-импортный, поэтому наш бизнес в глобализованном мире не сможет существовать без иностранных компаний.
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