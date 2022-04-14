Матвиенко призвала привлечь малый и средний бизнес РФ к производству гвоздей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала привлечь российский малый и средний бизнес к производству гвоздей. Об этом она заявила в ходе заседания Совфеда во время обсуждения вопроса импортозамещения.

Она призналась, что для нее стало открытием, что в России нет производства гвоздей, поэтому они импортируются в страну.