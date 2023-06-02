«Без процессоров и денег»: Чем обернется призыв ограничить параллельный импорт

«Главное, чтобы не запретили поставки всех брендов по параллельному импорту. Если речь идет о каких-то отдельных компаниях, которые прекратили поставки, обслуживание, сервис и если есть у нас такие аналоги, в этой мере есть своя логика. Наши российские производители покрывают только часть потребности как в ассортименте, так и в количестве. Если и параллельный импорт отрежут, крупным российским компаниям будет неудобно работать, плюс вложены большие деньги. Они будут переходить на оборудование, которое не попало в этот список – на российское или китайское. Российские производители подталкивают правительство к ускоренному переходу на российские бренды, по аналогии с ПО», - объяснил он.

Со своей стороны, руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов заметил, что полностью заменить вычислительную технику на процессорах IMD или Intel Россия не сможет.

«Эти бренды все равно в большинстве случаев базируются на двух типах процессоров – IMD или Intel. Здесь речь, скорее, идет о вытеснении именно продуктов этих компаний. Потому что полностью обеспечить замещение вычислительной техники на процессорах IMD или Intel наша промышленность еще не может. Но какие-то определенные специализированные вещи может – системы хранения данных можно построить на наших отечественных процессорах, но их все равно очень мало», - заключил он.

Современные программные продукты нуждаются в постоянном развитии и доработке, на его создание у российских специалистов уйдет не менее трех лет. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

