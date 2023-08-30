Минпромторг допустил пересмотр списка автомобилей для параллельного импорта
Правительство России не планирует уменьшить количество автомобильных брендов, которые разрешены для ввоза в страну по параллельному импорту, однако допускается пересмотр списка таких марок в дальнейшем по мере насыщения рынка и развития собственного производства. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Ранее отраслевые эксперты предупреждали о том, что готовятся ограничения на поставки автомобилей по параллельному импорту, в частности, и на те, которые продаются в России официально.
В ведомстве подчеркнули, что прежде всего параллельный импорт разрешили ради необходимых дилерам запчастей для дальнейшего выполнения гарантийных обязательств перед владельцами автомобилей.
Ранее сообщалось, что в России закончились автомобили Audi, BMW, Volvo, Land Rover и другие, официально импортированные ушедшими компаниями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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