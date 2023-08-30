Минпромторг допустил пересмотр списка автомобилей для параллельного импорта

Ранее отраслевые эксперты предупреждали о том, что готовятся ограничения на поставки автомобилей по параллельному импорту, в частности, и на те, которые продаются в России официально.

В ведомстве подчеркнули, что прежде всего параллельный импорт разрешили ради необходимых дилерам запчастей для дальнейшего выполнения гарантийных обязательств перед владельцами автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России закончились автомобили Audi, BMW, Volvo, Land Rover и другие, официально импортированные ушедшими компаниями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

