Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта Siemens, Lego и BMW

В кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром» он уточнил, что из перечня были удалены компании, гарантировавшие продолжение поставок своих товаров в Россию, в том числе, Wilo, Duracell и Merries.

Параллельно в список товаров для параллельного импорта попала продукция компаний, которые поставки прекратили. Это BMW, Siemens и Lego.

Ранее Ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» обратилась в Минпромторг с предложением исключить бытовую химию и косметику из параллельного импорта, сообщает «Свободная пресса».