Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта Siemens, Lego и BMW
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на регистрацию в Минюст РФ был внесён скорректированный список товаров для параллельного импорта, сообщает ТАСС.
В кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром» он уточнил, что из перечня были удалены компании, гарантировавшие продолжение поставок своих товаров в Россию, в том числе, Wilo, Duracell и Merries.
Параллельно в список товаров для параллельного импорта попала продукция компаний, которые поставки прекратили. Это BMW, Siemens и Lego.
Ранее Ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» обратилась в Минпромторг с предложением исключить бытовую химию и косметику из параллельного импорта, сообщает «Свободная пресса».
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