«Актуальная тема»: Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Белоруссии

На встрече с правительством он указал, что это «актуальнейшая тема», и не исключено, что в Белоруссии их «не меньше, чем у других».

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы... Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что также следует «разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов, сообщает RT.

