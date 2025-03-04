«Актуальная тема»: Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Белоруссии
В Белоруссии следует разыскать залежи редкоземельных металлов. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На встрече с правительством он указал, что это «актуальнейшая тема», и не исключено, что в Белоруссии их «не меньше, чем у других».
«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы... Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что также следует «разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru