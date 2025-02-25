В Минприроды назвали общие запасы редких металлов в России

В ведомстве указали, что это, в том числе, 28,5 млн тонн редкоземельных металлов 15 видов.

«Запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России редкоземельных металлов больше, чем на Украине, сообщает RT.