В Минприроды назвали общие запасы редких металлов в России

Общие запасы в России 29 видов редких металлов в настоящее время составляют 658 млн тонн. Об этом заявили в Минприроды.

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В ведомстве указали, что это, в том числе, 28,5 млн тонн редкоземельных металлов 15 видов.

«Запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России редкоземельных металлов больше, чем на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Михалев
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