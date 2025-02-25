В Минприроды назвали общие запасы редких металлов в России
25 февраля 202514:15
Общие запасы в России 29 видов редких металлов в настоящее время составляют 658 млн тонн. Об этом заявили в Минприроды.
В ведомстве указали, что это, в том числе, 28,5 млн тонн редкоземельных металлов 15 видов.
«Запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России редкоземельных металлов больше, чем на Украине, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минприроды назвали общие запасы редких металлов в России
- Депутат пошутил, что народ в РФ живет так хорошо, что ездит за «закладками» на такси
- Госдума запретила дистанционное обучение для студентов-медиков
- «86% рынка»: Названа пятерка самых популярных онлайн-кинотеатров России
- Потери ВСУ в Курской области составили более 63 325 военнослужащих
- Россиян предупредили о мошенничестве от имени Росреестра
- Песков рассказал о сотрудничестве России и США по редкоземельным металлам
- В Кремле услышали извинения Вучича за ошибочное голосование Сербии в ООН
- Власти Франции не стали усиливать безопасность российских госзагранучреждений
- Ремонт квартир в России подорожает в пределах 10-15%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru