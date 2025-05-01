Сенаторы США поддержали пошлины в 500% для закупающих у РФ нефть
Большинство сенаторов США поддерживают введение пошлин в 500% для стран, которые покупают у России нефть и газ. Как пишет Bloomberg, об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов РФ).
По его словам, готовность одобрить соответствующий законопроект выразили 72 из 100 его коллег-сенаторов, если Россия не начнёт мирные переговоры по Украине.
Грэм отметил, что цель данных санкций, которые также запрещают американцам покупку российского суверенного долга - помочь президенту США Дональду Трампу.
«Трамп — лучший человек для прекращения боевых действий и достижения мирной сделки. Когда президент сочтёт, что мы зашли в тупик, ждите действий», - заключил сенатор.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие восемь-десять дней будет усилено давление на Россию с целью достижения прекращения огня в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru