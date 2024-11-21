Министр Попович: Сербия надеется подписать новое соглашение по газу с РФ в 2025 году

Сербия надеется подписать новое соглашение по газу с Россией весной 2025 года на тех же условиях, сообщил министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович.

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Он также выразил надежду, что условия по поставкам газа будут те же, или даже лучше. По словам Поповича, одним из ключевых экономических показателей Сербии является то, что в государстве самая низкая цена газа в Европе благодаря поддержке России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам заявил, что страна оплачивает газ из России по цене, составляющей 60-63% от рыночной стоимости. На данный момент Сербия платит за газ $323 за тысячу кубометров, тогда как на бирже TTF в Нидерландах цена на газ составляет $520, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
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