Министр Попович: Сербия надеется подписать новое соглашение по газу с РФ в 2025 году
Сербия надеется подписать новое соглашение по газу с Россией весной 2025 года на тех же условиях, сообщил министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович.
Он также выразил надежду, что условия по поставкам газа будут те же, или даже лучше. По словам Поповича, одним из ключевых экономических показателей Сербии является то, что в государстве самая низкая цена газа в Европе благодаря поддержке России.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам заявил, что страна оплачивает газ из России по цене, составляющей 60-63% от рыночной стоимости. На данный момент Сербия платит за газ $323 за тысячу кубометров, тогда как на бирже TTF в Нидерландах цена на газ составляет $520, передает «Радиоточка НСН».
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