Вучич: Сербия платит за российский газ 60-63% рыночной цены
Президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам заявил, что страна оплачивает газ из России по цене, составляющей 60-63% от рыночной стоимости. На данный момент Сербия платит за газ $323 за 1 тыс. кубометров, тогда как на бирже TTF в Нидерландах цена на газ составляет $520. Вучич отметил, что это дает возможность эффективно производить энергию на газовых электростанциях и обеспечивать потребности населения.
Президент добавил, что расход газа в отопительный период в Сербии достиг рекордных уровней. В настоящее время в резерве находится 504 млн кубометров газа, но за последний день потребление составило 13,6 млн кубометров.
Помимо этого, для обеспечения энергетической безопасности Сербия зарезервировала 2,5 млн тонн угля для ТЭЦ, что должно покрыть потребности в электричестве на 20 дней. Вучич сообщил, что отдал приказ увеличить запасы топлива армии до 42 тысяч тонн.
Основным поставщиком газа для Сербии продолжает оставаться российский «Газпром». Договоренности о поставках на предстоящий отопительный сезон предусматривают 6+2+3 млн кубометров газа в сутки. Вучич добавил, что в 2025 году планируется продление многолетнего контракта с Россией. Газ поступает в Сербию через «Турецкий поток» и газотранспортную систему Болгарии, и в ближайшие годы объемы поставок могут увеличиться до 4 млрд кубометров в год, передает «Радиоточка НСН».
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