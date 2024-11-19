Вучич: Сербия платит за российский газ 60-63% рыночной цены

Президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам заявил, что страна оплачивает газ из России по цене, составляющей 60-63% от рыночной стоимости. На данный момент Сербия платит за газ $323 за 1 тыс. кубометров, тогда как на бирже TTF в Нидерландах цена на газ составляет $520. Вучич отметил, что это дает возможность эффективно производить энергию на газовых электростанциях и обеспечивать потребности населения.

Президент добавил, что расход газа в отопительный период в Сербии достиг рекордных уровней. В настоящее время в резерве находится 504 млн кубометров газа, но за последний день потребление составило 13,6 млн кубометров.