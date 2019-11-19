В Минздраве допустили повышение возраста продажи табака
В России – по аналогии с алкоголем – возможно повышение минимального возраста продажи табака до 21 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Специалист подчеркнул, что эта мера станет следующим шагом, после того, как «разберутся с алкоголем».
Добавлю, сейчас табак можно продавать лицам, достигшим 18 лет.
Как напоминает RT, в начале октября стало известно, что для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. В правительстве обсуждают административное наказание: предупреждение, штраф или арест на несколько суток.
Кстати, накануне В Минздраве поддержали инициативу о сокращении времени продажи алкоголя в России. Об этом завил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он назвал эту инициативу хорошей и заявил, что она «в логике концепции российской политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем». Как отметил Брюн, реализацию алкоголя нужно корректировать по четырем направлениям: времени, месту, возрасту и цене. Кроме того, он подчеркнул, что для сокращения потребления спиртных напитков необходимо организовать их продажу в специализированных местах.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене