В Минздраве допустили повышение возраста продажи табака

В России – по аналогии с алкоголем – возможно повышение минимального возраста продажи табака до 21 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Специалист подчеркнул, что эта мера станет следующим шагом, после того, как «разберутся с алкоголем».

Добавлю, сейчас табак можно продавать лицам, достигшим 18 лет.