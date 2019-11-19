В Минздраве допустили повышение возраста продажи табака

19 ноября 201911:43

В России – по аналогии с алкоголем – возможно повышение минимального возраста продажи табака до 21 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Специалист подчеркнул, что эта мера станет следующим шагом, после того, как «разберутся с алкоголем».

Добавлю, сейчас табак можно продавать лицам, достигшим 18 лет.

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Как напоминает RT, в начале октября стало известно, что для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. В правительстве обсуждают административное наказание: предупреждение, штраф или арест на несколько суток.

Кстати, накануне В Минздраве поддержали инициативу о сокращении времени продажи алкоголя в России. Об этом завил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он назвал эту инициативу хорошей и заявил, что она «в логике концепции российской политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем». Как отметил Брюн, реализацию алкоголя нужно корректировать по четырем направлениям: времени, месту, возрасту и цене. Кроме того, он подчеркнул, что для сокращения потребления спиртных напитков необходимо организовать их продажу в специализированных местах.

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