В России предложили запретить скидки на алкоголь
Правительство поручило проработать возможность запретить скидки на алкоголь. Распоряжение об этом размещено на портале правовой информации.
Документ поручает профильным ведомствам — Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину, Минздраву — изучить практику применения скидок с цены на спиртное и предложить шаги по их возможному запрету до 15 апреля следующего года.
Кабмин рассмотрит инициативу в рамках реализации концепции сокращения потребления алкоголя в РФ. План содержит 29 мероприятий для развития системы профилактики, повышения качества и доступности медпомощи гражданам с алкогольной зависимостью, развития системы реабилитации, социальной адаптации, ресоциализации. Кроме того, в нем содержатся шаги по укреплению ценностей здорового образа жизни, формированию способствующей сокращению потребления спиртного среды. Также в России намерены расширить практику раннего выявления пагубного потребления крепких напитков и профилактического консультирования.
Ранее в Госдуме предложили продавать алкоголь только по специальной отметке на портале «Госуслуги» в случае, если человек провел беседу с наркологом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru