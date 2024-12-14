В России предложили запретить скидки на алкоголь

Правительство поручило проработать возможность запретить скидки на алкоголь. Распоряжение об этом размещено на портале правовой информации.

Документ поручает профильным ведомствам — Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину, Минздраву — изучить практику применения скидок с цены на спиртное и предложить шаги по их возможному запрету до 15 апреля следующего года.

Кабмин рассмотрит инициативу в рамках реализации концепции сокращения потребления алкоголя в РФ. План содержит 29 мероприятий для развития системы профилактики, повышения качества и доступности медпомощи гражданам с алкогольной зависимостью, развития системы реабилитации, социальной адаптации, ресоциализации. Кроме того, в нем содержатся шаги по укреплению ценностей здорового образа жизни, формированию способствующей сокращению потребления спиртного среды. Также в России намерены расширить практику раннего выявления пагубного потребления крепких напитков и профилактического консультирования.

Ранее в Госдуме предложили продавать алкоголь только по специальной отметке на портале «Госуслуги» в случае, если человек провел беседу с наркологом.

