«Прибыли нет»: Глава РСПП не увидел условий для налога на сверхприбыль

Условия для введения налога на сверхприбыль (windfall tax) для российских компаний в настоящее время отсутствуют. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, бизнес готов обсуждать windfall tax, однако данный сбор «отталкивается не от того, сколько денег собрать, а есть ли прибыль, тем более сверхприбыль».

«Все механизмы в налоговом кодексе есть. Другое дело, что прибыли нет. Многие в убытках сидят», - резюмировал Шохин.

Ранее глава РСПП указал на необходимость найти сбалансированное решение по работе в стране мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
