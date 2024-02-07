Минфин захотел обязать банки отчитываться об операциях с бриллиантами

Минфин обяжет банки вносить все сведения о поступлении и продаже бриллиантов в государственную систему в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК). Об этом пишут Известия, ссылаясь на проект постановления министерства.

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Нововведения призваны повысить прозрачность оборота драгоценностей и эффективность контроля, защитить интересы покупателей. Ожидается, что изменения начнут действовать с сентября 2024 года. Как пояснили в Минфине, меры связаны с ростом числа операций с бриллиантами после отмены НДС на покупку драгоценных камней гражданами в банках. В ведомстве подчеркнули, что проект находится на стадии публичного обсуждения.

В свою очередь, в Федеральной пробирной палате назвали инициативу востребованной с учетом роста спроса кредитных организаций на инвестиционные бриллианты. Благодаря изменениям россияне смогут проверять подлинность камней, подтверждать их историю и заявленные характеристики, что впоследствии скажется на вторичной стоимости бриллиантов.

По мнению экспертов, меры позволят «обелить» рынок драгоценных камней, повысить прозрачность операций при их покупке и фискальные поступления.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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