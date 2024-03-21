Минфин Японии: Товарооборот с Россией сократился в феврале на 16,5%

В феврале 2024 года товарооборот России и Японии обрушился, сокращение составило 16,5%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина Японии.

Поставки товаров из Японии снизились на треть (33,6%), а из России — на 10,2%.Больше всего сократился экспорт в Россию медицинских изделий (94,2% ), легковых автомобилей (4,5%), а также отдельно еще и запчастей (37,4%).

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При этом по итогам 2023 года товарооборот России со странами ближнего зарубежья составил рекордных 56,2 миллиарда долларов. Отмечается, что в 2023 году Казахстан стал главным торговым партнером России. Объем товарооборота за 12 месяцев составил 26 миллиардов долларов. Между тему доля азиатской страны в двусторонней торговле с Россией за год сократилась с 50 до 46%.

На втором месте по товарообороту с РФ разместился Узбекистан с 9,9 миллиарда долларов и долей в 5,4%. Тройку замыкает Армения, торговля с которой за период выросла в 1,4 раза, до 7,3 миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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