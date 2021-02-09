Минфин: вопрос введения минимальных цен на пиво преждевременен
Вопрос о введении минимальных цен на пиво в России рассматривать преждевременно. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.
По сообщению ведомства, этот вопрос может быть рассмотрен лишь после утверждения изменений в договор ЕАЭС. Соответствующие предложения были направлены в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) еще год назад. Пока идет обсуждение вопроса на экспертном уровне в рамках этой площадке, однако окончательного решения на данный момент нет.
Ранее газета «Коммерсант» написала, что пивовары предложили запретить продажу пива дешевле 45 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.
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