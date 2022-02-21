Минфин внес в правительство законопроект о криптовалютах

Отмечается, что документ был внесен 18 февраля. Законопроект предусматривает использование криптовалют в качестве инструмента для инвестиций, создание реестра соответствующих бирж и обменников, разделение инвесторов по уровню квалификации для выхода на криптобиржу и определение порога инвестирования, пишет Газета.ру.

В Минфине предлагают разрешить гражданам, прошедшим тестирование для установления квалификации, вкладывать в цифровые валюты до 600 тысяч рублей в год, не прошедшим тест — до 50 тысяч. Ограничения на операции не будут действовать для квалифицированных инвесторов и юрлиц, пишет РИА ФАН.

Кроме того, законопроект закрепляет определение майнинга — деятельности, направленной на получение криптовалюты — и предусматривает механизм передачи в налоговые органы данных, необходимых для осуществления контрольных и надзорных функций.

При этом Минфин намерен при дальнейшей работе над проектом учесть предложения Банка России относительно криптовалют. Регулятор ранее выступал за запрет на выпуск и обращение цифровых валют и за введение ответственности за соответствующие правонарушения.

