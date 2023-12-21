Минфин внес 30 компаний в список для возможной приватизации
Министерство финансов России составило список из примерно 30 компаний для возможной приватизации. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Перечень компаний с госучастием был внесен в правительство, пишет Ura.ru.
«Министерство финансов внесло предложения ... по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов», — указал министр в интервью телеканалу «Россия 24».
В мае замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил о необходимости проведения в России приватизации, при этом в стране следует сформировать рынок отечественных инвесторов для недопущения «истории 1994 года и залоговых аукционов». Как отмечали в Кремле, инициативу поддерживают многие в кабмине. Кроме того, за приватизацию высказались глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Сбербанка Герман Греф и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По их мнению, изменения положительно скажутся на экономике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заммэра Ракова: Нейросети помогут рентгенологам столицы в поиске патологий
- СМИ: Американец Уилан чувствует себя брошенным в России
- Опрос: Большинство россиян считают СВО главным событием 2023 года
- СМИ: Племянник Сталина умер в Москве на 95-м году жизни
- Сбор подписей в поддержку Путина стартует с 23 декабря
- СМИ: В 2024 в России вырастут цены на кофе и йогурты
- В Москве состоялась премьера комедии Клима Шипенко «Холоп-2»
- Минфин внес 30 компаний в список для возможной приватизации
- Грипп А выявили у снятых с поезда Тюмень-Адлер детей
- В жилом доме Татарстана взорвался бытовой газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru