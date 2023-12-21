Минфин внес 30 компаний в список для возможной приватизации

Перечень компаний с госучастием был внесен в правительство, пишет Ura.ru.

«Министерство финансов внесло предложения ... по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов», — указал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

В мае замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил о необходимости проведения в России приватизации, при этом в стране следует сформировать рынок отечественных инвесторов для недопущения «истории 1994 года и залоговых аукционов». Как отмечали в Кремле, инициативу поддерживают многие в кабмине. Кроме того, за приватизацию высказались глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Сбербанка Герман Греф и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По их мнению, изменения положительно скажутся на экономике.

