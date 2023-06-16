«Сегодня нереально!»: Экономист завил, что Россия не готова к новой приватизации

Сегодня далеко не все представители власти поддерживают новую приватизацию, при этом странно, что за нее выступили исключительно представители финансовых структур. Об этом НСН заявил глава «Союза предпринимателей и арендаторов России», кандидат экономических наук Андрей Бунич.

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ заявила, что возможная приватизация положительно скажется на экономике России. Об этом сообщило издание РБК. Также идею приватизации поддержал председатель правления Сбербанка Герман Греф. В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идею приватизации поддерживают многие в экономическом блоке правительства. Бунич не согласился с утверждением Пескова.

«Далеко не все в правительстве выступают за приватизацию. Странно, что эти идеи высказывают представители исключительно финансовых структур: председатель ВТБ Андрей Костин, глава Сбербанка Греф, глава Центробанка Набиуллина. Они не имеют к приватизации никакого отношения. К тому же, как проводить приватизацию, когда у нас для этого даже не создан развитый финансовый рынок? Сейчас он находится в параличе в связи с тем, что он был ориентирован на Запад, а сейчас мы с западного рынка ушли. При таких условиях проведение явно масштабной приватизации невозможно. Да и как определить истинную стоимость активов, кто будет их приобретать?» — сказал Бунич.

Собеседник НСН также задался вопросом, кто будет участвовать в предполагаемой приватизации.

«У олигархов все арестовано на Западе. Может, кто-то думает, что их средства разблокируют, чтобы они приняли участие в приватизации? Этого не будет. Остаются только крупнейшие госбанки, но тогда это не приватизация. Приватизация подразумевает переход собственности в частные руки. Пока мне даже потенциально непонятно, какие частные структуры будут владельцами активов, поскольку иностранные исключены, а других у нас и не было», — добавил экономист.

Глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» также выразил недоумение, зачем нужно проводить приватизацию после десятков лет, потраченных на преодоление последствий предыдущей приватизации.

«Этот курс обошелся стране очень дорого. Чтобы консолидировать какие-то активы, пришлось платить гигантские суммы бывшим владельцам, чтобы только вернуть обратно что-то в государственную собственность, создать базу для развития экономики. Как это все учесть? Приватизация принесла колоссальный убыток. Считают приватизацию сегодня нереальной», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Бунич рассказал о последствиях предполагаемой приватизации.

«В обществе она точно будет воспринята негативно. К тому же, могут возникнуть экономические сложности. Более того, сегодня есть явная перспектива, что во многих случаях может произойти национализация. Ряд активов в нынешних условиях неэффективно используются, они не приносят столько стране, сколько могли бы в других условиях. Мы присутствуем при одновременном обсуждении двух противоположных идей — национализации и приватизации, не понимаю, как совместить одно с другим», — подытожил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что объектов для приватизации в Москве больше нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

