Минфин в 7 раз нарастит ежедневные покупки валюты/золота
Министерство финансов России приняло решение в семь раз нарастить объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. С 7 сентября по 5 октября на эти цели будет выделено более 276 миллиардов рублей, объявили в ведомстве.
Таким образом, ежедневный объем покупок вышеозначенных активов составит эквивалент 13,15 миллиарда рублей. До сих пор это значение была определено в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей.
Минфин возобновил приобретение валюты/золота в рамках бюджетного правила с 7 августа - впервые с февраля 2022 года. Причём Центробанк объявил, что н будет «зеркалировать» эти операции на рынок с 10 августа до конца текущего года. Такое шаг объясняется стремлением снизить волатильность финансовых рынков.
Отложенные покупки могут быть выполнены, начиная с 2024 года в случае возобновления «зеркалирования» ЦБ регулярных покупок в рамках бюджетного правила.
Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил планы Минфина по продаже экспортерами части валютной выручки. Эксперт назвал это «лекарством для укрепления рубля», но со значительными побочными эффектами для бизнеса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru