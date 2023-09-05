Минфин в 7 раз нарастит ежедневные покупки валюты/золота

Министерство финансов России приняло решение в семь раз нарастить объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. С 7 сентября по 5 октября на эти цели будет выделено более 276 миллиардов рублей, объявили в ведомстве.

Таким образом, ежедневный объем покупок вышеозначенных активов составит эквивалент 13,15 миллиарда рублей. До сих пор это значение была определено в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей.