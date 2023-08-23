Минфин РФ И ЦБ смягчили ограничения на выплаты дивидендов иностранцам

Иностранные граждане вправе выводить из РФ дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в российское производство и технологии с 1 апреля 2023 года, сообщает Минфин РФ.

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Нерезиденты смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года, говорится в материалах на сайте Минфина России.

«Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику», — отмечает министерство.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов анонсировал обмен замороженных активов россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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