Минфин РФ И ЦБ смягчили ограничения на выплаты дивидендов иностранцам
Иностранные граждане вправе выводить из РФ дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в российское производство и технологии с 1 апреля 2023 года, сообщает Минфин РФ.
Нерезиденты смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года, говорится в материалах на сайте Минфина России.
«Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику», — отмечает министерство.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов анонсировал обмен замороженных активов россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru