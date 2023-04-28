Минфин усмотрел дисбаланс между бюджетными доходами и расходами
28 апреля 202318:10
Министерство финансов России видит дисбаланс между бюджетными расходами и доходами. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщило агентство ТАСС.
Министр финансов отметил, что сейчас существенные средства затрачиваются в виде авансовых платежей. По его словам, в 2023 году министерство ориентируется на дефицитный бюджет, но приложит все усилия, чтобы дефицит не превышал 2% от ВВП.
Ранее Силуанов заявил, что Минфин готов внести в Госдуму законопроект о разовом платеже. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru