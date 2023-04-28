Минфин усмотрел дисбаланс между бюджетными доходами и расходами

Министерство финансов России видит дисбаланс между бюджетными расходами и доходами. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщило агентство ТАСС.

Силуанов: Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в 2023 году

Министр финансов отметил, что сейчас существенные средства затрачиваются в виде авансовых платежей. По его словам, в 2023 году министерство ориентируется на дефицитный бюджет, но приложит все усилия, чтобы дефицит не превышал 2% от ВВП.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин готов внести в Госдуму законопроект о разовом платеже. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасходыДоходыБюджетМинфин РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры