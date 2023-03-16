Силуанов: Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в 2023 году

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что у бизнеса будет возможность заплатить единовременный платеж в бюджет и в 2024 году, но выгоднее сделать это в 2023.

Также он отметил, что Минфин ожидает законодательного оформления инициативы уже в весеннюю сессию.