Силуанов: Бизнесу будет выгоднее заплатить единовременный платеж в 2023 году

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что у бизнеса будет возможность заплатить единовременный платеж в бюджет и в 2024 году, но выгоднее сделать это в 2023.

Также он отметил, что Минфин ожидает законодательного оформления инициативы уже в весеннюю сессию.

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При этом, по его словам, такая мера затронет только десятую часть компаний, речь идет о крупном прибыльном бизнесе, чей доход до вычета налогов за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей.

Накануне замминистра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал, как будет работать единоразовый сбор в бюджет. Эта мера, по словам Сазанова, коснется всех предприятий с чистой доналоговой прибылью свыше миллиарда рублей за 2021-2022 годы. При этом под сбор также попадет банковский сектор. Нефтегазовые и угольные компании не будут платить единоразовый взнос в бюджет.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:БюджетБизнесАнтон Силуанов
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