Дерипаска: Через пять лет мир избавится от гегемонии доллара

По его словам, в конце десятилетия мир будет более сбалансирован. Миллиардер также предсказал к этому времени, что расчеты станут диверсифицированными, а крипто-цифровые валюты будут совместимы.

Кроме того, дерипаска указал, что «кабальная финансовая система» еще долго тормозить российскую экономику.

Ранее олигарх посоветовал быстро продавать доллары, сообщает «Радиоточка НСН».

