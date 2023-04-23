Дерипаска: Через пять лет мир избавится от гегемонии доллара

Через пять лет наступит конец доминирования доллара, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает RT.

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По его словам, в конце десятилетия мир будет более сбалансирован. Миллиардер также предсказал к этому времени, что расчеты станут диверсифицированными, а крипто-цифровые валюты будут совместимы.

Кроме того, дерипаска указал, что «кабальная финансовая система» еще долго тормозить российскую экономику.

Ранее олигарх посоветовал быстро продавать доллары, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ДолларОлег Дерипаска

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