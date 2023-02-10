Минфин США пообещал усилить санкционное давление за поддержку ВПК России
Минфин Соединенных Штатов в ближайшее время будет усиливать санкционное давление на страны, а также лица, которые оказывают поддержку военно-промышленному комплексу (ВПК) России. Об этом сообщил замглавы американского финансового ведомства Уолли Адейемо.
По его словам, Минфин также будет прилагать усилия для противодействия странам, причастным осознанно или неосознанно к поставке России материалов, в которых она нуждается для восполнения нужд своей армии.
Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости сообщил, что Турция ощущает давление из-за неприсоединения к антироссийским санкциям, доходит даже до угроз, отмечает НСН.
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