Минфин США начнет применять чрезвычайные меры для избежания дефолта

Соединенные Штаты 19 января должны достичь потолка государственного долга и начать применять особые меры, чтобы избежать дефолта. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Патрушев допустил, что США объявят дефолт по внешнему долгу

Глава ведомства Джанет Йеллен отметила, что есть «значительная неопределенность» относительно того, как долго могут применять указанные меры. Так, под «экстраординарными мерами» понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.

Ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в США выработаны эффективные механизмы для наращивания государственного долга. По его словам, для объявления дефолта нет никаких оснований.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДефолт
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