Минфин США начнет применять чрезвычайные меры для избежания дефолта

Глава ведомства Джанет Йеллен отметила, что есть «значительная неопределенность» относительно того, как долго могут применять указанные меры. Так, под «экстраординарными мерами» понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.

Ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в США выработаны эффективные механизмы для наращивания государственного долга. По его словам, для объявления дефолта нет никаких оснований.

