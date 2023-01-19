Минфин США начнет применять чрезвычайные меры для избежания дефолта
Соединенные Штаты 19 января должны достичь потолка государственного долга и начать применять особые меры, чтобы избежать дефолта. Об этом говорится в сообщении Минфина США.
Глава ведомства Джанет Йеллен отметила, что есть «значительная неопределенность» относительно того, как долго могут применять указанные меры. Так, под «экстраординарными мерами» понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.
Ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в США выработаны эффективные механизмы для наращивания государственного долга. По его словам, для объявления дефолта нет никаких оснований.
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