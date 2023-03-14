Предсказавший крах Lehman Brothers аналитик ждёт банкротства Credit Suisse

Финансовый аналитик и инвестор Роберт Кийосаки, который точно предсказал в 2008 году крах глобальной фирмы по оказанию финансовых услуг Lehman Brothers, предрекает банкротства Credit Suisse - второго крупнейшего финансового конгломерата Швейцарии после UBS.

Как заявил эксперт в эфире телеканала Fox Business, проблема кроется в рынке облигаций, который начал рушиться.

В опубликованном сегодня отчёте Credit Suisse Group AG признала, что выявила «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы. Группа компаний намерена принять меры для их исправления.

Экс-глава ЦБ исключил «набеги» на банки США из-за их банкротства

Банк в текущем месяце сообщил о чистом убытке в размере 7,29 млрд франков в 2022 год. Это самый плохой результат с момента финансового кризиса 2008 года. На этом фоне акции Credit Suisse на Швейцарской фондовой бирже достигли рекордного минимума.

В США в последние дни был объявлено о банкротстве не менее трёх банков, в том числе, Silicon Valley Bank, который был 16 в списке крупнейших кредитных организаций в США. Как отмечает НСН, бывший европарламентарий Флориан Филиппо предупредил, что крах западных банков может привести к началу третьей мировой войны.

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Фото: credit-suisse.com
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