Предсказавший крах Lehman Brothers аналитик ждёт банкротства Credit Suisse

Финансовый аналитик и инвестор Роберт Кийосаки, который точно предсказал в 2008 году крах глобальной фирмы по оказанию финансовых услуг Lehman Brothers, предрекает банкротства Credit Suisse - второго крупнейшего финансового конгломерата Швейцарии после UBS.

Как заявил эксперт в эфире телеканала Fox Business, проблема кроется в рынке облигаций, который начал рушиться.

В опубликованном сегодня отчёте Credit Suisse Group AG признала, что выявила «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы. Группа компаний намерена принять меры для их исправления.