Минфин снова обсуждает введение акциза на сладкие напитки
Минфин вернулся к обсуждению введения акциза на напитки с содержанием сахара. Как пишет «Коммерсант», заседание, посвященное этой теме, состоится 14 апреля.
По данным издания, планируется в частности рассмотреть и обсудить критерии отнесения напитков к сахаросодержащим.
Производители напитков выступают против введения акциза. Они считают инициативу Минфина несвоевременной и предупреждают о сокращении производства в случае введения акциза и росте потребительских цен.
В последний раз тема введения акциза на сладкие напитки в России обсуждалась в июне прошлого года. Как сообщали «Ведомости», специалисты рассматривали два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка либо в зависимости от содержания в нем сахара. Предполагалось, что ежегодный сбор акциза составит порядка 10-20 миллиардов рублей. Однако окончательного решения по введению таких сборов так и не было принято.
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