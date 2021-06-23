СМИ: правительство намерено ввести акцизы на газировку
Правительство РФ намерено ввести акцизы на сладкие напитки. Заинтересованные ведомства уже получили распоряжение проработать эту инициативу, пишут «Ведомости».
По данным издания, Минфин обсуждает с другими ведомствами вопрос о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители.
На данный момент специалисты рассматривают два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка либо в зависимости от содержания в нем сахара. Предполагается, что ежегодный сбор акциза составит порядка 10-20 миллиардов рублей. Окончательное решение по введению таких сборов пока не принято.
Против инициативы выступает Минсельхоз, поясняя свою позицию тем, что акцизы создают риски роста цен, снижение производства и потребления напитков. Также есть угроза сокращения числа производителей и появлению нелегального рынка напитков.
Газета отмечает, что производители сладких напитков уже и без того сокращают в своих продуктах содержание сахара.
Между тем, американские диетологи пришли к выводу, что употребление сладких напитков может оказывать отрицательное влияние на работу головного мозга человека, передает РИА ФАН. Также возрастает риск возникновения опасных заболеваний. Газировка, как утверждают ученые, могут вызвать психические и когнитивные расстройства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- Уроженец Сибири выбыл из гонки за кресло мэра Нью-Йорка
- Меркель отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca
- Родственники погибших при крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ
- СМИ: правительство намерено ввести акцизы на газировку
- Москвичам пообещали в среду «тепловой стресс»
- Полиция Гонконга задержала оппозиционного журналиста
- Масштабные военные учения начались на Курилах и Сахалине
- СМИ назвали губернаторов, которых могут уволить перед выборами в Госдуму
- Каждый пятый россиянин боится быть замененным роботом
- В Москве побит температурный рекорд начала XX века
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru