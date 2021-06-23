СМИ: правительство намерено ввести акцизы на газировку

Правительство РФ намерено ввести акцизы на сладкие напитки. Заинтересованные ведомства уже получили распоряжение проработать эту инициативу, пишут «Ведомости».

По данным издания, Минфин обсуждает с другими ведомствами вопрос о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители.

Продукты с лишними сахаром и солью предложено обложить акцизами

На данный момент специалисты рассматривают два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка либо в зависимости от содержания в нем сахара. Предполагается, что ежегодный сбор акциза составит порядка 10-20 миллиардов рублей. Окончательное решение по введению таких сборов пока не принято.

Против инициативы выступает Минсельхоз, поясняя свою позицию тем, что акцизы создают риски роста цен, снижение производства и потребления напитков. Также есть угроза сокращения числа производителей и появлению нелегального рынка напитков.

Газета отмечает, что производители сладких напитков уже и без того сокращают в своих продуктах содержание сахара.

Между тем, американские диетологи пришли к выводу, что употребление сладких напитков может оказывать отрицательное влияние на работу головного мозга человека, передает РИА ФАН. Также возрастает риск возникновения опасных заболеваний. Газировка, как утверждают ученые, могут вызвать психические и когнитивные расстройства.

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ТЕГИ:Акцизы
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