Центробанк РФ представил логотип цифрового рубля

Логотип состоит из двух связанных между собой элементов. Он будет интегрирован в банковские мобильные приложения, посредством которых пользователи смогут открывать цифровые кошельки и использовать цифровые рубли.

Закон о внедрении цифрового рубля был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля 2023 года. Новая форма национальной валюты дополнит существующие наличные и безналичные рубли, с её помощью также можно будет осуществлять платежи и переводы.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля начнется в 2023 году с базовых операций, а массовое внедрение возможно с начала 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

