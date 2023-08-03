Центробанк РФ представил логотип цифрового рубля
Центробанк РФ представил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Как сообщает пресс-служба регулятора, он был одобрен Советом директоров.
Логотип состоит из двух связанных между собой элементов. Он будет интегрирован в банковские мобильные приложения, посредством которых пользователи смогут открывать цифровые кошельки и использовать цифровые рубли.
Закон о внедрении цифрового рубля был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля 2023 года. Новая форма национальной валюты дополнит существующие наличные и безналичные рубли, с её помощью также можно будет осуществлять платежи и переводы.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля начнется в 2023 году с базовых операций, а массовое внедрение возможно с начала 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru