Минфин России с 15 января перейдет к продажам валюты

Министерство финансов РФ перейдет к продажам валюты с 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Минфин: Обмен заблокированных активов начнется в январе 2024 года

В министерстве пояснили, что решение было принято из-за нефтегазовых доходов бюджета за декабрь, которые оказались на 199,9 млрд рублей ниже прогноза. По данным Минфина, эта величина обусловлена корректировкой законодательства в части акциза на направленное на переработку сырье, подачей уточненных деклараций, отклонением физических объемов от прогнозируемых показателей.

В ведомстве указали, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в январе составит 130,8 млрд рублей.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января ... по 6 февраля», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Минфин заявил о планах ввести ограничение на вывоз золота из России к концу первого квартала года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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