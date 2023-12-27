Минфин: Обмен заблокированных активов начнется в январе 2024 года

Представитель ведомства подчеркнул, что в первую волну обмена войдут портфели стоимостью до 100 тысяч рублей на инвестора. При этом на данный момент информации о том, на какую дату и по какому курсу будут оценивать стоимость активов, нет.

Прямых переговоров с иностранными инвесторами пока не ведется, также уточнил Чебесков. Вместе с тем нерезиденты будут заинтересованы в обмене, уверены в ведомстве. Это позволит вернуть хотя бы часть утраченных средств.

Ранее СПБ Биржа признала блокировку активов на $3 миллиарда, сообщает «Радиоточка НСН».



