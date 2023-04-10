Минфин России допустил увеличение НДПИ на уголь
Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в четвертом квартале 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
В ведомстве отметили, что продолжают следить за ситуацией в угольной отрасли. Как сообщил представитель Минфина, ведомство будет «предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал» в случае хороших финансовых результатов в первом квартале года.
При этом в министерстве подчеркнули, что в данный момент не рассматривают возможность введения экспортных пошлин на уголь, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru