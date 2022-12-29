Китай стал ключевым экспортером угля из России
В уходящем году Китай стал основным покупателем российского угля. Он импортировал 69,5 млн тонн топлива из России, что на 31% больше, чем в 2021 году. Соответствующие данные приведены в отчете Центра развития энергетики (ЦРЭ).
По мнению аналитиков, этот показатель мог стать еще выше, если бы не вмешательство антиковидных мер. Среди других ключевых покупателей эксперты отмечают Индию, экспорт угля в которую вырос более чем двадцатикратно — до 21,8 млн тонн. Согласно данным ЦРЭ, суммарный экспорт российского угля по итогам 2022 года сократился на 13% в годовом выражении, до 194 млн тонн.
Наибольший спад поставок угля, объясняющийся трудностями транспортировки, отмечен в феврале, а также в августе — из-за введения эмбарго ЕС. Ожидается, что добыча угля в этом году составит 430 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году.
При этом угольные корпорации России вынуждены делать скидки к мировым бенчмаркам при экспорте. Отмечается, что в декабре 2022 года они составили 50-60%.
Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об установлении компанией рекорда по суточным поставкам газа в Китай. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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