Китай стал ключевым экспортером угля из России

По мнению аналитиков, этот показатель мог стать еще выше, если бы не вмешательство антиковидных мер. Среди других ключевых покупателей эксперты отмечают Индию, экспорт угля в которую вырос более чем двадцатикратно — до 21,8 млн тонн. Согласно данным ЦРЭ, суммарный экспорт российского угля по итогам 2022 года сократился на 13% в годовом выражении, до 194 млн тонн.

Наибольший спад поставок угля, объясняющийся трудностями транспортировки, отмечен в феврале, а также в августе — из-за введения эмбарго ЕС. Ожидается, что добыча угля в этом году составит 430 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году.

При этом угольные корпорации России вынуждены делать скидки к мировым бенчмаркам при экспорте. Отмечается, что в декабре 2022 года они составили 50-60%.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об установлении компанией рекорда по суточным поставкам газа в Китай. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

