Минфин РФ предложил новую формулу налога на прибыль компаний

Министерство финансов России готовит изменения в систему распределения по субъектам РФ налога на прибыль компаний с обособленными подразделениями, сообщает РБК.

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Предлагается распределить налог на прибыль исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда.

В настоящее время головная организация и филиалы выплачивают в бюджет своих регионов суммы, пропорциональные своим долям прибыли, для расчета показателей которых по выбору налогоплательщика используется средневзвешенная численность работников или фонд оплаты труда филиала.

Ранее российский лидер Владимир Путин в условиях санкций подписал закон об антикризисных налоговых мерах для физических и юридических лиц. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиМинфин РФ
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