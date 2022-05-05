Минфин РФ предложил новую формулу налога на прибыль компаний

Предлагается распределить налог на прибыль исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда.

В настоящее время головная организация и филиалы выплачивают в бюджет своих регионов суммы, пропорциональные своим долям прибыли, для расчета показателей которых по выбору налогоплательщика используется средневзвешенная численность работников или фонд оплаты труда филиала.

Ранее российский лидер Владимир Путин в условиях санкций подписал закон об антикризисных налоговых мерах для физических и юридических лиц. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

