Минфин РФ поддержал инициативу депутатов об отмене НДС на золото для граждан
Минфин России подготовил положительное заключение на законопроект депутатов Госдумы об отмене НДС на золото для физических лиц. Об этом говорится в заявлении министерства.
На фоне нестабильной ситуации вложения в золото станут альтернативой скупке долларов, отмечает министерство.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на фоне введения санкций ЕС против Центробанка РФ из-за спецоперации на Украине в России необходимо ввести принудительный валютный курс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Иностранные модные бренды перестанут доставлять в Россию
- Файзуллин призвал сформировать «ипотечное меню» на фоне роста ключевой ставки
- Боррель: Евросоюз не ведет войну с Россией
- Рубль вернулся к падению на Мосбирже после коррекции
- Международный союз биатлонистов отстранил россиян и белорусов от турниров
- Цена газа в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров
- Россиянам рекомендовали отказаться от сделок с недвижимостью
- Навоз хотят разрешить использовать в сельхозпроизводстве РФ
- На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом на €200 тысяч
- Рогозин опроверг слухи о взломе хакерами контрольного центра «Роскосмоса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru