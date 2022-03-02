Минфин РФ поддержал инициативу депутатов об отмене НДС на золото для граждан

Минфин России подготовил положительное заключение на законопроект депутатов Госдумы об отмене НДС на золото для физических лиц. Об этом говорится в заявлении министерства.

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На фоне нестабильной ситуации вложения в золото станут альтернативой скупке долларов, отмечает министерство.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на фоне введения санкций ЕС против Центробанка РФ из-за спецоперации на Украине в России необходимо ввести принудительный валютный курс.

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ФОТО: pixabay.com
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