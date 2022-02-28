«Паника и спекуляции»: Экс-глава ЦБ призвал Россию ввести принудительный валютный курс
Банк России не сможет выступать с интервенциями для поддержания курса на фоне санкций Евросоюза, заявил НСН Сергей Дубинин.
На фоне введения санкций ЕС против Центробанка РФ из-за спецоперации на Украине в России необходимо ввести принудительный валютный курс и раздать банкам определенные квоты на объемы операций, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Евросоюз 28 февраля запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ. Ограничения также распространяются на любые юридические лица, действующие от имени или по указанию ЦБ. В порядке исключения могут быть санкционированы сделки, если они необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза в целом или входящих в него государств.
«У Банка России золотовалютные резервы были в последние годы сильно увеличены по объему. Но одновременно сокращалась доля долларового компонента, он составляет не больше 15%. Значительная часть – это золото в слитках. России решили запретить использовать накопленные резервы с использованием корреспондентских счетов Еврозоны и США. В результате, выступать на рынке с интервенциями для поддержания курса Банк России не сможет. Видимо, должно быть изменение режима валютного курса. Без поддержки на рынке спекулятивный и панический характер может привести к резкому изменению валютного курса сегодня», - сказал Дубинин.
По его словам, в условиях запрета операций с резервами и активами Центробанка следует пытаться найти варианты воздействия на рынок.
«Я бы сегодня отменил валютные торги на месте руководства Банка России и ввел бы принудительный валютный курс, который был зафиксирован 25 февраля. Далее пришлось бы вводить какой-то валютный коридор и пытаться найти варианты воздействия на рынок. Может быть, через квотирование объемов операций. То есть, раздать банкам определенные квоты», - отметил Дубинин.
Он также прокомментировал повышение Центробанком 28 февраля ключевой ставки до 20% годовых. По словам Дубинина, банки будут получать помощь от регулятора, но уже совсем по другой цене.
«Прежде всего, это борьба с инфляционными факторами. Думаю, что как временная мера она предотвратит неожиданное развитие событий. Банки, конечно, будут получать помощь от Центробанка в случае необходимости, но по очень высокой цене. Банки, попавшие непосредственно под санкции, могут получить повышение и своего капитала, но уже от ведущего акционера. Как-то это будет решаться», - резюмировал Дубинин.
Принудительный валютный курс — это официальный фиксированный курс национальной валюты при обмене на иностранные, вводимый государством в условиях ограничения ее конверсии или необратимости. Принудительный валютный курс часто вводится в чрезвычайных условиях, например, во время войны.
Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется. По его словам, финансовая система «замрет», а дальше все будет зависеть от сроков окончания спецоперации в отношении Украины.
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