«Паника и спекуляции»: Экс-глава ЦБ призвал Россию ввести принудительный валютный курс

Он также прокомментировал повышение Центробанком 28 февраля ключевой ставки до 20% годовых. По словам Дубинина, банки будут получать помощь от регулятора, но уже совсем по другой цене.

«Прежде всего, это борьба с инфляционными факторами. Думаю, что как временная мера она предотвратит неожиданное развитие событий. Банки, конечно, будут получать помощь от Центробанка в случае необходимости, но по очень высокой цене. Банки, попавшие непосредственно под санкции, могут получить повышение и своего капитала, но уже от ведущего акционера. Как-то это будет решаться», - резюмировал Дубинин.

Принудительный валютный курс — это официальный фиксированный курс национальной валюты при обмене на иностранные, вводимый государством в условиях ограничения ее конверсии или необратимости. Принудительный валютный курс часто вводится в чрезвычайных условиях, например, во время войны.

Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется. По его словам, финансовая система «замрет», а дальше все будет зависеть от сроков окончания спецоперации в отношении Украины.

