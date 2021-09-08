Минфин рассказал о судьбе полученных от МВФ 18 млрд долларов

По его словам, актив представляет собой специальные права заимствования (SDR), которые ограничены в своей ликвидности. "Это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом", - объяснил замминистра.

По его словам, Россия не испытывает подобных трудностей поэтому выделенная фондом помощь не особо повлияет на экономическую политику страны.

МВФ распределил заимствования на общую сумму 650 миллиардов долларов между государствами-участниками фонда. По словам представителя МВФ Джерри Райса, это самые значительные выплаты, направленные на преодоление последствий пандемии COVID-19.

