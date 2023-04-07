Минфин: Расходы на нацпроекты на 1 апреля превысили 600 млрд рублей

Траты федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 апреля текущего года достигли 600,6 миллиарда рублей. Такую статистику обнародовало министерство финансов.

Как уточнили в ведомстве, эта сумма составляет чуть более 20% от плановых бюджетных назначений. Ранее сегодня Минфин улучшил показатель дефицита в марте на 180 миллиардов долларов по сравнению с предварительной оценкой. Федеральный бюджет в январе — марте исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей.

«Снижают дефицит бюджета»: Экономист объяснил причины падения рубля

Улучшение показателей дефицита позволило российскому рублю несколько отыграл падение к доллару и евро на Московской бирже.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша, власти РФ не будут удерживать рубль от падения. Эксперт пояснил, что ослабление рубля даст возможность компенсировать аномальный рост дефицита бюджета за счёт разницы валютного курса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетНацпроектыМинфин

Горячие новости

Все новости

партнеры