Минфин прокомментировал сообщения СМИ о дефолте России

Комментируя сообщения в СМИ об «объявлении дефолта по обязательствам РФ» в министерстве отметили, что указанные выплаты в тот же день были получены платежным агентом по еврооблигациям и своевременно переданы как владельцам еврооблигаций России, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчётно-клиринговой системе Евроклир.

«Международные расчётно-клиринговые системы, получив средства в полном объёме заблаговременно, имея правовую и финансовую возможность довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия», - говорится в заявлении Минфина РФ.

В ведомстве добавили, что «событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника», однако платеж был произведен заблаговременно, а инвесторы не получили свои деньги из-за действий третьих лиц.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления о дефолте в России неправомерны, так как платёж по обязательствам был выполнен в мае, сообщает RT.

