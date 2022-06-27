Минфин прокомментировал сообщения СМИ о дефолте России
Минфин РФ 20 мая произвёл платежи по облигациям внешних облигационных займов России со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, сообщает пресс-служба ведомства.
Комментируя сообщения в СМИ об «объявлении дефолта по обязательствам РФ» в министерстве отметили, что указанные выплаты в тот же день были получены платежным агентом по еврооблигациям и своевременно переданы как владельцам еврооблигаций России, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчётно-клиринговой системе Евроклир.
«Международные расчётно-клиринговые системы, получив средства в полном объёме заблаговременно, имея правовую и финансовую возможность довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия», - говорится в заявлении Минфина РФ.
В ведомстве добавили, что «событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника», однако платеж был произведен заблаговременно, а инвесторы не получили свои деньги из-за действий третьих лиц.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления о дефолте в России неправомерны, так как платёж по обязательствам был выполнен в мае, сообщает RT.
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