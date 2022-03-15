ЕС запретил экспорт черной икры в РФ
Евросоюз запретил экспорт черной икры в Россию в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».
Черная икра вошла в число предметов роскоши, на которые ЕС ввел запрет на продажу в Россию.
Эта мера включена в очередной пакет санкций против РФ. Также под санкции попали автомобили дороже 50 тысяч евро (это немногим больше 6 млн рублей, то есть практически весь европейский модельный ряд - прим. НСН), духи, алкоголь, бытовая техника, одежда и другие товары, цена которых превышает более 300 евро за единицу.
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