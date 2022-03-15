ЕС запретил экспорт черной икры в РФ

Черная икра вошла в число предметов роскоши, на которые ЕС ввел запрет на продажу в Россию.



Эта мера включена в очередной пакет санкций против РФ. Также под санкции попали автомобили дороже 50 тысяч евро (это немногим больше 6 млн рублей, то есть практически весь европейский модельный ряд - прим. НСН), духи, алкоголь, бытовая техника, одежда и другие товары, цена которых превышает более 300 евро за единицу.





