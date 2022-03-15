ЕС запретил экспорт черной икры в РФ

Евросоюз запретил экспорт черной икры в Россию в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

На поддержку экономики России направят около триллиона рублей

Черная икра вошла в число предметов роскоши, на которые ЕС ввел запрет на продажу в Россию.

Эта мера включена в очередной пакет санкций против РФ. Также под санкции попали автомобили дороже 50 тысяч евро (это немногим больше 6 млн рублей, то есть практически весь европейский модельный ряд - прим. НСН), духи, алкоголь, бытовая техника, одежда и другие товары, цена которых превышает более 300 евро за единицу.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/momo
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры