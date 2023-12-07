Минфин предложил увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

В кулурах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» он пояснил, что в настоящее время ипотека «разогрета» и необходимо «принимать меры по охлаждению», чтобы не допустить «пузырей».

«Мы - регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз», - подчеркнул Силуанов.

По его словам, предложения Минфина являются «элементами стабилизации», чтобы не было «каких-то волатильностей в этом секторе».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил «Радиоточке НСН», что Минфин пытается сделать так, чтобы клиентов на льготную ипотеку было как можно меньше.

