Минфин предложил увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство предложило поднять первоначальный взнос по льготным ипотечным кредитам до 30%, сообщает ТАСС.
В кулурах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» он пояснил, что в настоящее время ипотека «разогрета» и необходимо «принимать меры по охлаждению», чтобы не допустить «пузырей».
«Мы - регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз», - подчеркнул Силуанов.
По его словам, предложения Минфина являются «элементами стабилизации», чтобы не было «каких-то волатильностей в этом секторе».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил «Радиоточке НСН», что Минфин пытается сделать так, чтобы клиентов на льготную ипотеку было как можно меньше.
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