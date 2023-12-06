Минцифры: Российские банки сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний

Российские банки намерены сохранить льготную ставку по кредитам для IT-компаний. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

По данным ведомства, в следующем году на субсидирование льготной ставки в бюджете было предусмотрено более четырёх млрд рублей, однако из-за повышения Центробанком ключевой ставки потребовалось дополнительное финансирование.

В Минцифры указали, что необходимые средства были найдены и их первая часть уже выделена.

«Вторая будет доведена до конца года и обеспечит покрытие дополнительных обязательств, образовавшихся после повышения ключевой ставки», - отметили в министерстве.

Также указывается, что фирмы, ранее получившие уведомления о переводе на коммерческую ставку, сохранят льготные условия.

