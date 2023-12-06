Минцифры: Российские банки сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний
Российские банки намерены сохранить льготную ставку по кредитам для IT-компаний. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
По данным ведомства, в следующем году на субсидирование льготной ставки в бюджете было предусмотрено более четырёх млрд рублей, однако из-за повышения Центробанком ключевой ставки потребовалось дополнительное финансирование.
В Минцифры указали, что необходимые средства были найдены и их первая часть уже выделена.
«Вторая будет доведена до конца года и обеспечит покрытие дополнительных обязательств, образовавшихся после повышения ключевой ставки», - отметили в министерстве.
Также указывается, что фирмы, ранее получившие уведомления о переводе на коммерческую ставку, сохранят льготные условия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru