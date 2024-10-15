Минфин предложил увеличить минимальную розничную стоимость крепкого алкоголя

Отмечается, что данное решение продиктовано ростом ставки акциза на алкоголь крепостью выше 18% с 643 рублей до 673 рублей за литр безводного этилового спирта, а также увеличением затрат на логистику и производство и повышением уровня инфляции.

Так, предлагается поднять минимальную розничную цену на водку с 299 рублей до 349 рублей за 0,5 литра, на бренди и другой алкоголь из ромового, вискового, кальвадосного, коньячного, плодового, виноградного и винного дистиллятов — с 403 рублей до 472 рублей, на коньяк — с 556 рублей до 651 рубля.

Если проект будет принят, то производители алкоголя не будут нести убытки, если же действующие цены сохранятся, убыток только по водке эконом сегмента составит 39 млрд рублей в 2025 году, отметили в ведомстве.

Ранее «Росспиртпром» сообщил производителям водки о повышении цен на спирт.

