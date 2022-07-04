Минфин предложил сократить бюджеты госпрограмм на 1,6 трлн рублей

Отмечается, что Минфин предложил сократить траты из бюджета, направленные на реализацию госпрограмм, на 557 млрд рублей в 2023 году, на 539 млрд рублей в 2024 году и на 534 млрд рублей в 2025 году.

Так, больше всего расходов планируется снять с госпрограмм «Развитие транспортной системы» — 390 млрд рублей с 2023 по 2025 год, около 150 млрд за три года с госпрограммы «Научно-технологическое развитие» и 120 млрд рублей с программы «Обеспечение обороноспособности страны» за тот же период.

Подчеркивается, что подобное решение послужит приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что правительство ведет обсуждение вопроса об изменении действующего бюджетного правила, напоминает Газета.Ru. При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что власти запустили на поддержку экономики страны и ее граждан 8 трлн рублей.

