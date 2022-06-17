Силуанов рассказал о росте расходов бюджета в 2022 году

Общий объем расходов российского бюджета в 2022 году вырастет на 3 трлн рублей, до 26 трлн. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Как отметил глава Минфина, в текущем году будет выделено 3 трлн рублей сверх плана на субсидирование импорта, пишет RT.

«Это, если посмотреть бюджет, 26 триллионов расходы. Плюс к плану общий объем расходов у нас планировался 23 с небольшим триллиона рублей, сейчас будет 26 триллионов рублей», — цитирует Силуанова РИА Новости.

Ранее в Минфине сообщили, что профицит бюджета РФ в январе-мае 2022 года составил 1,495 трлн рублей, напоминает РИА ФАН.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:БюджетАнтон СилуановМинфин РФ
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