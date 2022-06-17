Силуанов рассказал о росте расходов бюджета в 2022 году
Общий объем расходов российского бюджета в 2022 году вырастет на 3 трлн рублей, до 26 трлн. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как отметил глава Минфина, в текущем году будет выделено 3 трлн рублей сверх плана на субсидирование импорта, пишет RT.
«Это, если посмотреть бюджет, 26 триллионов расходы. Плюс к плану общий объем расходов у нас планировался 23 с небольшим триллиона рублей, сейчас будет 26 триллионов рублей», — цитирует Силуанова РИА Новости.
Ранее в Минфине сообщили, что профицит бюджета РФ в январе-мае 2022 года составил 1,495 трлн рублей, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Силуанов рассказал о росте расходов бюджета в 2022 году
- СМИ: В российских спецприемниках остаются сотни граждан Украины
- СМИ: Под Белгородом разбился военный самолет
- В Минэкономразвития заявили, что Россия сползает в дефляционную спираль
- Песков: Путин лично участвует в подготовке выступления на ПМЭФ
- Греф назвал срок возвращения российской экономики к уровню 2021 года
- СМИ: Дзюба перейдет в «Фенербахче»
- Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве
- Попова: Нет необходимости в иммунизации россиян от оспы
- ВТБ до конца года запустит онлайн-банк в Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru