Силуанов рассказал о росте расходов бюджета в 2022 году

Как отметил глава Минфина, в текущем году будет выделено 3 трлн рублей сверх плана на субсидирование импорта, пишет RT.

«Это, если посмотреть бюджет, 26 триллионов расходы. Плюс к плану общий объем расходов у нас планировался 23 с небольшим триллиона рублей, сейчас будет 26 триллионов рублей», — цитирует Силуанова РИА Новости.

Ранее в Минфине сообщили, что профицит бюджета РФ в январе-мае 2022 года составил 1,495 трлн рублей, напоминает РИА ФАН.

