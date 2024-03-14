Минфин предложил дать регионам право отменить часть налогов на продажу квартир

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минфина в налоговое законодательство, которые включают предложение разрешить регионам отменить часть налогов при продаже жилья. Нововведения могут стать стимулом для развития экономики отдельных субъектов, сообщает AIF.Ru со ссылкой на экспертов.

Как отметили в Минфине, предполагается, что законодательным органам в регионах предоставят право «уменьшать минимальный предельный срок владения объектами недвижимого имущества независимо от оснований их приобретения». Предложенный ведомством законопроект в ближайшее время рассмотрят на заседании правительства.

Как напомнил налоговый юрист Алексей Гатин, сейчас при продаже жилья ранее минимального срока владения граждане должны выплатить 13% от суммы дохода по сделке. Такой срок составляет 3 года для собственности, полученной в подарок, унаследованной от близкого родственника, приобретенной по договору ренты, приватизированной или являющейся единственным жильем. В других случаях минимальный срок владения — 5 лет. По словам эксперта, снжение срока позволит россиянам улучшать жилищные условия быстрее.

В свою очередь, доктор экономических наук, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве профессор Дмитрий Ряховский указал, что минимальный срок владения необходим для получения налогов со спекулянтов в сфере жилой недвижимости. Эксперт напомнил, что для семей с двумя и более детьми, имеющих единственное жилье, уже действуют льготы по уплате налога.

«Правда, там есть целый ряд дополнительных условий, которые делают получение такой льготы очень сложным процессом. Допускаю, что инициатива Минфина направлена на то, чтобы облегчить таким семьям переезд в новое, лучшее жилье», — считает Ряховский.

Эксперт добавил, что снижение минимального срока владения жильем для россиян может спровоцировать рост интереса к новостройкам и простимулировать развитие жилищного строительства.

