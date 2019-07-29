Экс-глава ЦБ: Россияне беззащитны перед попаданием в черные списки
Бывший глава российского Центробанка прокомментировал в эфире НСН предложение создать реестр клиентов, заподозренных в отмывании средств.
В России предложили создать реестр банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка. В реестре предлагается указывать причины, по которым клиенту отказывается в обслуживании, а также финансовые организации, которые внесли его в данный список. В совете считают, что такие меры позволят банкам быстрее вычислять подозрительных клиентов и убирать из списка тех, кто был реабилитирован. Предложенные ранее поправки, считают в совете, создадут почву для появления новых схем отмывания денег.
Бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин рассказал в эфире НСН, что система действительно нуждается в реформировании из-за своей непрозрачности.
«Банк – это коммерческое учреждение, которое имеет право и даже обязано принимать ответственные решения по любой предлагаемой сделке. В сфере своего бизнеса отказать банк имеет право любому клиенту в любой сделке, включая транзакции финансовых средств и прием его фондов в депозиты. Речь идет не просто об отказах, а о создании системы государственного регулирования в рамках органов надзора и регулирования. С одной стороны это правительственные органы финансового контроля, с другой Центральный банк, который бы фиксировал подозрительные сделки с точки зрения укрывательства от налогов, отмывания денег. К тому же, могут быть зафиксированы в списках недобросовестные клиенты, уже совершившие нарушения: не обслуживающие свои кредиты, допускавшие искажение информации, инсайд-трейдинг и так далее. Речь идет об этом государственном регулировании, и в каком виде оно может существовать, потому что оно в настоящий момент недостаточно прозрачно и понятно. Как, кто, почему, на каких основаниях включает в базу данных этих недобросовестных клиентов», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что должны быть четкие критерии того, как попасть в «черный» список, и как из него выйти, если клиент считает себя необоснованно в него включенным.
«Недостаток процедур чрезвычайно опасен. Я не знаю подробно суть этой дискуссии, но мне кажется, что это дискуссия, в первую очередь – о прозрачности процедуры. Любые списки не должны быть произвольными и случайными. Я полностью поддерживаю необходимость прозрачности этой системы, иначе может любой человек совершенно случайно оказаться там и не иметь возможности оспорить. То же самое касается любой бизнес-структуры», - отметил Дубинин.
Ранее экс-глава ЦБ в интервью НСН предположил, что спор ретейлеров и банков о системе быстрых платежей разрешится тем, что расходы лягут на плечи потребителей.
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