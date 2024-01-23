Минфин предложил изменить механизм обязательной продажи валютной выручки
Министерство финансов России поддержало продление обязательной продажи валютной выручки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минфин счел меру эффективной, но предложил внести изменения в схему возвращения средств, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями.
Центробанк не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ЦБ. Отмечается, что Банк России счел влияние этой меры на валютный рынок умеренным по сравнению с влиянием проводимой денежно-кредитной политики, включая изменение размера ключевой ставки.
Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ в октябре 2023 года. Требования о зачислении на российские счета от 80% валютной выручки и о продаже 90% от этого объема начали действовать 16 октября 2023 года. Предполагалось, что соответствующая мера вводится до 30 апреля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru