Минфин предложил изменить механизм обязательной продажи валютной выручки

Министерство финансов России поддержало продление обязательной продажи валютной выручки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минфин счел меру эффективной, но предложил внести изменения в схему возвращения средств, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями.

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Центробанк не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ЦБ. Отмечается, что Банк России счел влияние этой меры на валютный рынок умеренным по сравнению с влиянием проводимой денежно-кредитной политики, включая изменение размера ключевой ставки.

Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ в октябре 2023 года. Требования о зачислении на российские счета от 80% валютной выручки и о продаже 90% от этого объема начали действовать 16 октября 2023 года. Предполагалось, что соответствующая мера вводится до 30 апреля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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