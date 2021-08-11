Минфин предложил эксперимент по онлайн-продаже вина РФ

Министерство финансов РФ выступило с инициативой о проведении эксперимента по розничной торговле вином отечественного производства через интернет. Соответствующий проект закона появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Экспериментальную онлайн-продажу с доставкой предлагается ввести с 1 января будущего года в столице, Московской области и Мордовии.

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Будет разрешена реализация вин, в том числе крепленых и игристых, произведённые исключительно из винограда, выращенного на территории Российской Федерации.

Интернет-торговля будет организована через специальный сайт «Почты России». Длительность проведения эксперимента определит кабинет министров, он же может расширить географию доставки.

До сих пор розничная продажа алкоголя через интернет в России оставалась официально запрещённой.

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