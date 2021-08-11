Минфин предложил эксперимент по онлайн-продаже вина РФ

Будет разрешена реализация вин, в том числе крепленых и игристых, произведённые исключительно из винограда, выращенного на территории Российской Федерации.

Интернет-торговля будет организована через специальный сайт «Почты России». Длительность проведения эксперимента определит кабинет министров, он же может расширить географию доставки.

До сих пор розничная продажа алкоголя через интернет в России оставалась официально запрещённой.

